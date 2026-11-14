Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak desteği

Kuşadası Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını yakacak oduna dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Kuşadası Belediyesi, kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yakacak desteği için hazırlıklara başladı. Kent genelinde yürütülen budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıkları, yakacak odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında dar gelirli ailelere desteğini sürdüren Kuşadası Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını bu kış da değerlendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde budanan ağaçların dalları ile kurumuş ağaçların gövde ve kökleri düzenli olarak toplanıyor. Kamyonlarla müdürlüğün Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki çalışma merkezine taşınan ağaç atıkları, burada sobalarda kullanılabilecek boyutlarda kesilerek kışlık yakacağa dönüştürülüyor.

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Budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarının yeniden değerlendirilmesiyle hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de ihtiyaç sahibi ailelerin kış aylarındaki ısınma giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor. Hazırlıkları devam eden odunlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kışlık yakacak desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa’yı arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç durumuna göre değerlendiriliyor. Hazırlanan yakacak odunlar, önümüzdeki günlerde belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edilecek.