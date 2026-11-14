Aydın'da tiyatro şenliği ilçeleri sanatla buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen ‘Sil Baştan’ adlı fantastik komedi oyunu vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, tiyatro etkinlikleri haftanın her günü farklı ilçelerde devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmaları ile gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Tiyatro perdesi, birbirinden renkli oyunlar ile her gün farklı ilçelerde Aydınlılar için açılıyor; her hafta farklı eserler vatandaşlar ile buluşuyor. Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Simay Antep’in kaleme aldığı, usta oyuncular Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Metin Kurt ve Hüseyin Yıldırım tarafından sergilenen, fantastik komedi türündeki ‘Sil Baştan’ oyununa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği, Pazartesi günleri Didim’de, Salı günleri Söke’de, Çarşamba günleri Yenipazar’da, Perşembe günleri Efeler’de, Cuma günleri Koçarlı’da, Cumartesi günleri Nazilli’de ve Pazar günleri İncirliova’da düzenlenecek tiyatro etkinlikleri ile devam edecek. Etkinliklerin ücretsiz biletleri Didim’de Atatürk Kültür Merkezi’nden, Söke’de Söke Belediyesi Hizmet Binası’ndan, Yenipazar’da Yenipazar Belediyesi’nden, Efeler’de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden, Koçarlı’da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndan, Nazilli’de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu’ndan ve İncirliova’da İncirliova Belediyesi’nden temin edilebilecek. Şenlik kapsamında her hafta farklı oyunlar Didim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde, Söke’de Efes Kültür Merkezi’nde, Yenipazar’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, Efeler’de Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda, Koçarlı’da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu’nda, Nazilli’de Yeşilyurt Kültür Merkezi’nde ve İncirliova’da Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak.