Aydın'da tohumculuk sektörünün geleceği Kuşadası'nda ele alındı

Kuşadası’nda düzenlenen Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Üye Eğitim Programı’nda, tohumculuk sektörünün gelişimi, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması konuları ele alındı.

Tohumculuk sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) tarafından Kuşadası’nda Üye Eğitim Programı düzenlendi. Programda tohum üretimi ve dağıtımının tarımsal üretimdeki stratejik önemine dikkat çekilirken, kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması konusu gündeme geldi. Katılımcılara hitap eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, tohumun tarımsal üretimin ilk adımı olduğunu belirterek, kaliteli tohum olmadan verimli bir üretimin mümkün olmayacağını ifade etti. Aydın'ın tohumculuk alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Temiz, kentte tohum üreticileri, işleyicileri, yetiştiricileri ve bayilerinden oluşan güçlü bir sektör yapısının bulunduğunu kaydetti. Temiz, kaliteli ve sertifikalı tohumların çiftçilere ulaştırılmasında tohum dağıtıcılarının önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvencesi açısından önem taşıyan programda, sektörün gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.