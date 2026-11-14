Aydın’ın Umurlu Mahallesi’nde 15 Kasım Pazar günü düzenlenmesi planlanan deve güreşi festivali, bölgede devam eden karantina tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın’da deve güreşi sezonu kapsamında 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Umurlu Deve Güreşi Festivali ertelendi. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından yapılan açıklamada, Umurlu Mahallesi’nde devam eden karantina tedbirleri nedeniyle festivalin ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Erteleme kararının yalnızca karantina kapsamında bulunan Umurlu Mahallesi için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, karantina kapsamı dışında kalan bölgelerde deve güreşi organizasyonlarının takvim doğrultusunda devam edeceği ifade edildi. Festivalin yeni tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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DEGÜF'ten yapılan açıklamada "Tüm camiamızın dikkatine. 20262027 sezonu takvimine göre 15 Kasım 2026 pazar günü düzenlenmesi planlanan Umurlu deve güreşi festivali Umurlu Mahallesi'nde devam eden karantina tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karar karantina kapsamında kalan Umurlu Mahallesi için geçerlidir. Karantina kapsamında olmayan yerlerde deve güreşlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.