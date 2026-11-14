Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli'de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi

        Nazilli'de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenip hayatını kaybeden Nurcan Alp (45) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Nazilli'de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi

        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenip hayatını kaybeden Nurcan Alp (45) toprağa verildi.

        Olay, 6 Kasım’da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp’in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak donör bulunamaması üzerine, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Alp için bugün İsabeyli Çarşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Alp’in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alp’in cenazesi İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Efeler'de çocuklar ara tatili tiyatroyla renklendirdi
        Efeler'de çocuklar ara tatili tiyatroyla renklendirdi
        Aydın'da yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden kadının cenazesi t...
        Aydın'da yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden kadının cenazesi t...
        Kuşadası'nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı
        Kuşadası'nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı
        Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası
        Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası
        Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu'da vatandaşlara dağıtıldı
        Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu'da vatandaşlara dağıtıldı
        Aydın'da tohumculuk sektörünün geleceği Kuşadası'nda ele alındı
        Aydın'da tohumculuk sektörünün geleceği Kuşadası'nda ele alındı