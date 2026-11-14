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        Efeler'de çocuklar ara tatili tiyatroyla renklendirdi

        Efeler Belediyesi tarafından ara tatil kapsamında ücretsiz sahnelenen "Bremen Mızıkacıları Yeni Macera" ve "Macera Ormanı" adlı çocuk oyunları, miniklerden ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Efeler'de çocuklar ara tatili tiyatroyla renklendirdi

        Efeler Belediyesi tarafından ara tatil kapsamında ücretsiz sahnelenen "Bremen Mızıkacıları Yeni Macera" ve "Macera Ormanı" adlı çocuk oyunları, miniklerden ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesi hem de kültür ve sanatla iç içe keyifli vakit geçirmesi amacıyla birbirinden renkli etkinlikleri izleyicilerle buluşturdu. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından ücretsiz olarak sahnelenen "Bremen Mızıkacıları Yeni Macera" ve "Macera Ormanı" adlı çocuk oyunları, miniklerden ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Atilla Koç Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde gerçekleştirilen tiyatro etkinliklerinde çocuklar, ara tatilin keyfini doyasıya yaşadı. Gün boyunca üç ayrı seansta sahnelenen oyunlarda salonları dolduran izleyicilerin neşesi ve heyecanı görülmeye değerdi.

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        Günün ilk etkinliğinde, Umut Şeddadi'nin yazıp yönettiği "Bremen Mızıkacıları Yeni Macera" adlı çocuk tiyatrosu saat 13.00 ve 14.30'da iki ayrı seans halinde sahnelendi. Sevilen masal kahramanlarının eğlenceli yolculuğuna ortak olan çocuklar, renkli karakterler ve birbirinden keyifli sahnelerle unutulmaz anlar yaşadı. Minik izleyiciler oyunu büyük bir ilgiyle takip ederken salon kahkahalarla şenlendi. Saat 15.30'da ise "Macera Ormanı" çocuklarla buluştu. Ali Aslan'ın yazdığı, Mehmet Emektar'ın yönettiği müzikli ve danslı çocuk oyunu, Nasreddin Hoca, Karagöz, Hacivat ve Keloğlan gibi kültürümüzün sevilen kahramanlarını aynı sahnede buluşturdu. Eğlenceli diyaloglar, müzikler ve danslarla renklenen gösteri, çocuklara neşe dolu anlar yaşattı.

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        Çocukların mutluluğunun her şeyden değerli olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, Efeler'de her çocuğun kültür ve sanat etkinliklerine eşit şartlarda ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterileriyle ara tatil coşkusunu yaşayan çocuklar, keyifli bir günü geride bırakırken aileler de çocuklara sunulan bu imkân nedeniyle Efeler Belediyesi ve Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

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