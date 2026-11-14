Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Aydın'da yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Nurcan Alp, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Aydın'da yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Nurcan Alp, son yolculuğuna uğurlandı.

        İlçede 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanan ve sevk edildiği hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Nurcan Alp'in (45) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

        Alp'in cenazesi, İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazede Alp'in yakınları taziyeleri kabul etti.

        - Olay

        Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        REKLAM

        Karaciğerinde mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilmiş, burada kızı Aybüke Alp'ten karaciğer dokusu nakli gerçekleştirilmişti.

        Naklin ardından tedavisi devam eden Alp, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı
        Kuşadası'nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı
        Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası
        Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası
        Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu'da vatandaşlara dağıtıldı
        Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu'da vatandaşlara dağıtıldı
        Aydın'da tohumculuk sektörünün geleceği Kuşadası'nda ele alındı
        Aydın'da tohumculuk sektörünün geleceği Kuşadası'nda ele alındı
        Minik ellerden umut dolu sanat sergisi
        Minik ellerden umut dolu sanat sergisi
        Umurlu deve güreşi festivali ertelendi
        Umurlu deve güreşi festivali ertelendi