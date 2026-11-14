Aydın'da yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Naklin ardından tedavisi devam eden Alp, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Karaciğerinde mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilmiş, burada kızı Aybüke Alp'ten karaciğer dokusu nakli gerçekleştirilmişti.

İlçede 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanan ve sevk edildiği hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Nurcan Alp'in (45) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.