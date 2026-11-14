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        Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Kızılay Caddesi'nden Batı Gazi Bulvarı'na bağlanmak isteyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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