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        Para çekerken yere düşüp hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde bankadan para çektiği sırada aniden fenalaşarak yere düşen Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Para çekerken yere düşüp hayatını kaybetti

        Aydın’ın Söke ilçesinde bankadan para çektiği sırada aniden fenalaşarak yere düşen Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, hayatını kaybetti.

        Yeni Cami Mahallesi’nin sevilen muhtarı Hüseyin Yörük, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir ATM’den para çektiği sırada aniden rahatsızlanarak yere düştü. Düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan Yörük’ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yörük’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük’ün ani vefatı, Söke’de büyük üzüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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