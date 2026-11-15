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        Aydın'da ceza infaz kurumlarının işyurdu faaliyetleri değerlendirildi

        Aydın'da faaliyet gösteren ceza infaz kurumlarının işyurdu çalışmaları, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Aydın'da ceza infaz kurumlarının işyurdu faaliyetleri değerlendirildi

        Aydın'da faaliyet gösteren ceza infaz kurumlarının işyurdu çalışmaları, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ceza infaz kurumları bünyesinde yürütülen işyurdu faaliyetleri ve mevcut çalışmalar ele alındı. Toplantıda üretim süreçlerinin geliştirilmesi, faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, kaynakların etkin kullanılması ve işleyişin daha verimli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi.

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        Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Alemşah Çetin, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Tamer Arslan, Hasan Özdoğan, Mehmet Erdem ve Ahmet Özt mur'un yanı sıra işyurdu saymanı ve infaz ve koruma memurları katıldı.

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