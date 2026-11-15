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        Organ bağışı çalışmalarına katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi

        Aydın'da organ ve doku bağışının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için yürütülen çalışmalara katkı sağlayan sağlık kurumları ve çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Organ bağışı çalışmalarına katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi

        Aydın'da organ ve doku bağışının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için yürütülen çalışmalara katkı sağlayan sağlık kurumları ve çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

        Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde organ ve doku bağışının yaygınlaştırılması, bağış süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda başarılı çalışmalara imza atan Efeler, Didim ve Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Didim Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

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        İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından takdim edilen belgelerle, organ bağışı ve nakil süreçlerine katkı sunan sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları takdir edildi. Törene Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri başkanları, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, ilgili hastanelerin başhekimleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı. Aydın Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Pakize Özçiftçi Yılmaz, hemşireler Elif Özkan ve Özlem Karakaya ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Nazan Çay ve hemşire Sezer Duman'a organ bağışı ve nakil süreçlerine katkılarından dolayı teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca Aydın Şehir Hastanesi'nde düzenlenen organ bağışı bilgilendirme programındaki sunum ve katkıları dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Birim Sorumlusu Koordinatör Avukat Hasan Uyar ile Aydın Şehir Hastanesi Psikoloğu Hatice Büşra Demirci de teşekkür belgesi aldı.

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        İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek, bu sürecin hem hüznü hem de umudu bir arada barındırdığını vurguladı. Organ bağışının bir tarafta yakınlarını kaybeden ailelerin acısını, diğer tarafta ise nakil bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunma umudunu barındırdığını belirten Şenkul, organ bağışının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için emek veren tüm kurum ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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