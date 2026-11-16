Koçak Kanyonu'ndaki çöpler temizlendi EKODOSD Başkanı Sürücü: "Uyarılarımız dikkate alındı ancak sorun çözülmedi"

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Koçak Kanyonu'nda yıllardır devam eden çöp sorunu üzerine yapılan uyarıların ardından bölgede temizlik çalışması gerçekleştirilirken, çöplerin tamamen kaldırılmadığını, üzerlerinin toprakla örtüldüğünü öne süren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Köşk ilçesi sınırlarında yer alan ve doğal güzelliği ile misafirlerine görsel şölen sunan Koçak Kanyonu, yıllardır süregelen çevre kirliliği tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Doğal peyzajı, zengin bitki örtüsü ve ortasından geçen Koçak Çayı ile Aydın’ın en önemli ekosistemlerinden biri olan kanyon, yıllardır gelişigüzel dökülen atıklarla kirleniyor. Traktörlerle getirilen kullanılmış eşyalar, plastikler, inşaat atıkları ve ilaç kutuları, yol kenarından aşağıya dökülerek çayın yatağına kadar ulaşıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)Başkanı Bahattin Sürücü, Koçak Kanyonu üzerinden bırakılan çöplere tepki göstererek bölgenin adeta vahşi depolama alanına döndüğüne dikkat çekti. Başkan Sürücü, daha önce yaptıkları uyarıların ardından Köşk Belediyesi tarafından bölgeye çöp dökülmesini önlemeye yönelik uyarı tabelası yerleştirildiğini ve çöplerin temizlendiğini belirtti. Ancak atıkların alandan tamamen kaldırılmadığına dikkat çeken Sürücü, kesilen çelik bariyerlerin yeniden takılması, atık konteynerlerinin artırılması ve bölgenin kameralarla denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Sorunun 18 yıldır devam ettiğini vurgulayan Sürücü, çöplerin Koçak Çayı aracılığıyla Büyük Menderes Nehri'ne taşınarak doğal yaşamı tehdit edebileceği uyarısını yaparak 'kalıcı çözüm' çağrısında bulundu.