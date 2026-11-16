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        Efeler'in genç izcileri Anıtkabir'i ziyaret etti

        Efeler Belediyesi Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Efeler'in genç izcileri Anıtkabir'i ziyaret etti

        Efeler Belediyesi Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü üyeleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde gençlerin gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 103’üncü yıl dönümünde Başkent’e giden genç izciler, Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Efeler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzcilik kulübü, anlamlı bir ziyarete imza attı. Aydın’dan Anıtkabir’e giden ekip, aslanlı yolda Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında hem tarihi bilinci pekiştiren hem de gururlu anlar yaşayan izciler, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine olan bağlılıklarını bir kez daha yineledi. Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü’nün aktif bir şekilde faaliyetlerine devam edeceği, kulüp bünyesinde gençleri hem doğayla buluşturacak hem de milli bilinci artıracak yeni kamp ve etkinlik projelerinin hayata geçirileceği bildirildi.

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