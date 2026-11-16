İncirliova'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 530 sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak İncirliova ilçesinde yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada; 5 bin 530 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 685 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan O.A., O.H. ve Y.H. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.