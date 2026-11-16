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        Söke Yenicami Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

        Söke'de uzun yıllardır yol düzenlemesi bekleyen geniş bir alan, belediyenin çalışmalarıyla yeni yollara kavuşuyor. Söke Belediyesi, Yenicami Mahallesi'nde Eski Tariş Alanı'nın yanında ve arka bölümünde bulunan sokaklarda yol yapım çalışmalarına başladı. Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar, mahalleye yeni yollar kazandırırken ilçe trafiğine de alternatif güzergahlar oluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Söke Yenicami Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

        Söke'de uzun yıllardır yol düzenlemesi bekleyen geniş bir alan, belediyenin çalışmalarıyla yeni yollara kavuşuyor. Söke Belediyesi, Yenicami Mahallesi'nde Eski Tariş Alanı'nın yanında ve arka bölümünde bulunan sokaklarda yol yapım çalışmalarına başladı. Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar, mahalleye yeni yollar kazandırırken ilçe trafiğine de alternatif güzergahlar oluşturacak.

        Behiye Hanım Okulu'nun arkasından başlayarak Adnan Kahveci Bulvarı'na bağlanan sokak ile Latmos Çarşı'nın arka tarafında bulunan İncir Sokak'tan Kaymakamlık Lojmanı'nın bulunduğu Eren Yıldırım Sokak'a kadar uzanan Erol Kundak Sokak'ın devamında parke taş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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        Çevresinde çok sayıda yaşam alanı bulunan bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla; birlikte hem ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi, hem de bölgenin daha düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

        Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar, yalnızca mevcut yolların yenilenmesi açısından değil, kentin ulaşım ağına yeni güzergahlar kazandırılması bakımından da önem taşıyor. Yeni yolların hizmete girmesiyle Yenicami Mahallesi'nin ulaşım imkanlarının genişlemesi ve Söke şehir içi trafiğine alternatif bağlantılar sağlanmasını bekliyoruz. Burada yapılan çalışma bu bakımdan da oldukça önemli" diye konuştu.

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