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        Söke'nin sevilen Muhtarı Yörük, son yolculuğuna uğurladı

        Söke'nin merkez mahallelerinden Yenicami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, geçirdiği rahatsızlık sonucu 64 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Söke'nin sevilen Muhtarı Yörük, son yolculuğuna uğurladı

        Söke'nin merkez mahallelerinden Yenicami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, geçirdiği rahatsızlık sonucu 64 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin ATM'si önünde aniden fenalaşarak yere yığılan Hüseyin Yörük, düşme sırasında başını yere çarparak yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörük'e, ambulans içerisinde ve hastanede kalp masajı uygulanmış, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Uzun yıllardır Yenicami Mahallesi'nde muhtarlık görevini yürüten, iki çocuk babası Hüseyin Yörük için öğle namazının ardından Söke Hacı Ahmet Özbaş Camii'nde (Garaj Camii) cenaze töreni düzenlendi.

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        Sevilen muhtarı son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar arasında Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Aksu, Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Çiftçi ve Op. Dr. Esat Çalık, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yörük, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Söke'nin sevilen isimlerinden Hüseyin Yörük'ün vefatı, geride derin bir üzüntü bıraktı.

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