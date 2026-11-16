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        Coğrafi İşaretli Aydın Enginarı'nda hasat heyecanı yaşandı Vali Varol kolları sıvadı, üreticilerle enginar hasat etti

        Aydın'da Coğrafi İşaret tesciline sahip enginarda yılın ilk hasadı Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Coğrafi İşaretli Aydın Enginarı'nda hasat heyecanı yaşandı Vali Varol kolları sıvadı, üreticilerle enginar hasat etti

        Aydın’da Coğrafi İşaret tesciline sahip enginarda yılın ilk hasadı Vali Dr. Osman Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da, enginar sezonu açıldı. Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında da hareketlilik başlarken, yılın ilk enginar hasadı gerçekleştirildi. Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasat programına Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri katıldı. Üreticileri hasat döneminde yalnız bırakmayan Vali Varol, çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle birlikte enginar hasat etti.

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        8 bin dönüm alanda yapılan üretimle Aydın, Türkiye enginar üretiminde 2’nci sırada yer alırken, gerçekleştirilen programda konuşan Vali Varol; "Bereketli ilimiz Aydın, birçok üründe olduğu gibi enginar üretiminde de ülkemizde söz sahibi. İzmir ile beraber bu alanda lideriz. 8 bin dönümden fazla bir alanda ekili alanımız var. Ürünlerimizin kalitesi de çok yüksek, özellikle piyasada aranan ürünler. Bugün aslında erken ekiliş yapan bir alanda hasat gerçekleştiriyoruz. Normal ekilişlerin hasatları kış döneminde, Ocak sonu gibi Şubat başı gibi gerçekleşecek. Vatandaşımıza ben bu seneki emeklerinin karşılığını alacakları bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Çok emek veriyorlar. Enginar ürün olarak da bizim mutfağımızda özellikle bilinirliği giderek artan, ülkemizin çeşitli bölgelerinde giderek yayılan, talebi artan bir ürün. Ayrıca ihracı da gerçekleştiriliyor. Bunu aynı zamanda gastronomi tarafına yansıtıp enginardan yapılan çeşitli yemekleri, yiyecekleri, sağlıklı yönünü de özellikle vurgulayarak daha da fazla artırırsak, bunu gastronomi alanında biraz daha ön plana çıkarırsak da aynı zamanda çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeği daha da kıymetli hale gelecektir diye düşünüyoruz. Ben tüm emekçilerimize, üreticilerimize bereketli, bol kazançlı, emeklerinin karşılığını alacakları güzel bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

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        Enginar üreticileri ve sektör temsilcileriyle de bir araya gelen Vali Varol, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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