Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sümer Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

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