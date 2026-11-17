Aydın Valisi Varol enginar hasadına katıldı
Aydın Valisi Osman Varol, Efeler ilçesinde enginar hasat etti.
Aydın Valisi Osman Varol, Efeler ilçesinde enginar hasat etti.
Şahnalı Mahallesi'nde coğrafi işaretli enginarın hasadına katılan Varol, kentin enginar üretiminde söz sahibi illerden olduğunu söyledi.
Aydın'da 8 bin dönümde enginar ekildiğini, kalitesinin çok yüksek olduğunu anlatan Varol, "Enginar bilinirliği giderek artan, çeşitli bölgelere yayılan, talebi artan bir ürün. Bunu gastronomi alanında biraz daha ön plana çıkarırsak çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeği daha da kıymetli hale gelecektir." dedi.
Varol, enginar hasat etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.