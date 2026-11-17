Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan deve güreşi için geri sayım başlarken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 20 Aralık'ta, pehlivan develerinin güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Buharkent Belediyesi Deve Güreşleri Festivali, Buharkent Arenası'nda yapılacak. Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından organize edilen Buharkent Deve Güreşleri Festivali'ne Türkiye'nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü pehlivan develer katılacak. Kamilpaşa Mahallesi'ndeki arenada 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak olan ve pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olacak güreşler için hazırlıklar tamamlandı.

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Deve güreşi heyecanı için çağrıda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Özlenen heyecan, beklenen buluşma için geri sayım başladı. Buharkent Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizin coşkusunu birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi ve güreşseverleri ilçemize davet ediyorum" dedi.