Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde 1921 Kasım tarihleri arasında açılış festivali düzenlenecek, üç gün sürecek etkinlikte sanatçılar, yöresel etkinlikler ve çeşitli ürünlerin yer alacağı programla Yörük kültürü tanıtılacak.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi, Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek festivale ev sahipliği yapacak. Dalama Efeleri Yörük Kültür Derneği tarafından organize edilen açılış festivali, 1921 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geleneklerin yaşatılması, kültürel değerlerin tanıtılması ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen festivalde müzik ve yöresel etkinlikler bir araya gelecek. Festival kapsamında Serkan Dumano, Merve Sezer ve Yıldırım Yıldızdoğan sahne alacak. Sanatçıların performanslarının yanı sıra çeşitli yöresel etkinlikler ve renkli programlar da katılımcılarla buluşacak. Etkinlik alanında yöresel ürünler, tekstil, züccaciye, zirai aletler ve hediyelik eşya stantları da kurulacak. Üç gün boyunca ziyaretçilere farklı etkinlikler sunulması hedeflenen festivalle, Yörük kültürünün tanıtılmasına ve geleneksel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Dalama Efeleri Yörük Kültür Derneği Başkanı Vedat Uğurlu, festivale tüm vatandaşları davet etti.