Aydın'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Koçak Kanyonu'nda geleneksel etkinliğini gerçekleştiren EKODOSD üyeleri, bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Aydın'ın önemli doğal alanlarından Koçak Kanyonu'nda geleneksel doğa etkinliğini gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıldır her Kasım ayında bölgeyi ziyaret eden dernek üyeleri, kanyonun doğal zenginliklerini yerinde incelerken alanın korunması için uygun koruma statüsünün belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. EKODOSD öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu eşliğinde kanyonun doğal kaynak değerleri tanıtıldı. Koçak Çayı'nın oluşturduğu doğal yaşam alanı, sarp yamaçlar, kaya mağaraları ve Akdeniz bitki örtüsünün farklı örnekleri incelendi. Meşe, menengiç, defne, delice, kestane, ceviz ve sandal ağaçlarının oluşturduğu zengin bitki örtüsü ile bölgedeki aromatik bitkilerin katılımcıların ilgisini çekti. Etkinlik kapsamında Aydın'ın önemli kestane üretim merkezlerinden biri olan bölgede kestane üretimi de yerinde gözlemlendi. Kuyulardan çıkarılarak satışa hazırlanan kestanelerin işlenme aşamaları hakkında bilgi alan dernek üyeleri, üreticilerin közde pişirerek ikram ettiği kestanelerin tadına baktı.

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"Hem doğa kazansın hem yöre insanı"

Koçak Kanyonu'nun yalnızca doğal güzellikleriyle değil, biyolojik çeşitliliği, tarımsal üretimi ve geleneksel köy yaşamıyla da önemli bir miras olduğunu vurgulayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin korunması için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek "Bizler buraya yalnızca doğanın güzelliklerini görmek için gelmiyoruz. Bu coğrafyanın neden korunması gerektiğini yöre insanlarıyla paylaşmak, sahip oldukları eşsiz doğal ve kültürel değerlere dikkat çekmek ve bu değerleri korumaları konusunda farkındalık oluşturmak da etkinliklerimizin önemli amaçlarından biri. İstiyoruz ki doğa korunsun, yöre insanı kazansın. Gerçekleştirdiğimiz ekoturizm faaliyetleriyle hem doğal değerlerin tanıtılmasına hem de yerel ekonominin desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Koçak Kanyonu yalnızca bir kanyon değildir. Burası, suyun, ormanın, biyolojik çeşitliliğin, üretimin ve geleneksel köy yaşamının bir arada bulunduğu çok değerli bir doğal ve kültürel mirastır. Bu mirasın korunması, yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da hakkıdır. Koçak Kanyonu'nun doğal ve kültürel değerleri bilimsel çalışmalarla ortaya konulmalı, alanın özelliklerine en uygun koruma statüsü belirlenerek koruma altına alınmalıdır. Bu süreçte yöre halkının görüşleri alınmalı, onların üretim ve yaşam biçimleri korunarak sürdürülebilir ekoturizm faaliyetleri desteklenmelidir. Çünkü doğru planlanmış bir koruma modeliyle hem doğa kazanacak hem de yöre insanı kazanacaktır. İlgili kurumlara çağrımızdır. Koçak Kanyonu'nun değerlerini kaybetmeden harekete geçin. Bu eşsiz coğrafyanın korunması için gerekli çalışmaları başlatın" dedi.