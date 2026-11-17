Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz halde bulunan 43 yaşındaki Cem Sercan Gülşen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Gülşen’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yapılan kontrolde, direksiyon başında bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Cem Sercan Gülşen olduğu belirlendi.

REKLAM

Bir süredir kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Gülşen’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.