Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) bünyesinde 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Dijital Fen Bilimleri Kursu için başvurular devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve çocukların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmesini hedefleyen Başkan Yetişkin’in öncülüğünde hayata geçirilecek kurs, geleneksel öğrenme yöntemlerini dijital teknolojilerle bir araya getirecek. Dijital Fen Bilimleri Kursu kapsamında öğrenciler, interaktif simülasyonlar sayesinde fen bilimleri konularını yalnızca teorik olarak değil, deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak. Görerek, keşfederek ve uygulayarak öğrenmeyi esas alan eğitimlerde çocukların problem çözme, analiz etme, eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Dijital ortamda gerçekleştirilecek uygulamalarla öğrenciler, bilimsel olayları daha kolay kavrayabilecek, derslerde edindikleri bilgileri pekiştirirken teknolojiyi eğitim amacıyla etkin biçimde kullanabilecek.

REKLAM

Dijital Fen Bilimleri Kursu'na katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Kurtuluş Mahallesi 2018 Sokak Numara 8 adresinde yer alan Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Efe Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.