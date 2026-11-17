Aydın’ın Yenipazar ilçesinde beş dönem belediye başkanlığı yapan ve 77 yaşında hayatını kaybeden Zafer Savcı, belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde beş dönem belediye başkanlığı yapan Zafer Savcı, son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayatını kaybeden Savcı, yıllarca görev yaptığı belediye hizmet binası önünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Aydın Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören iki çocuk babası Zafer Savcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Savcı’nın vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Yenipazar halkını üzüntüye boğdu. 19892019 yılları arasında beş dönem, toplam 25 yıl Yenipazar Belediye Başkanlığı yapan Savcı’nın cenazesi, yıllarca görev yaptığı belediye hizmet binasına son kez getirildi. Belediye önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Savcı ailesi ve akrabalarının yanı sıra belediye çalışanlarının da katıldığı törende konuşan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Yenipazar’ımıza toplam 25 yıl hizmet eden kıymetli büyüğümüz, önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Zafer Savcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini, yıllarca mesai yaptığı belediye hizmet binamızın önünden, sizlerle birlikte son yolculuğuna uğurlamak istedik. Zafer Başkanımız, ilçemize kazandırdığı eserlerle, yaptığı hizmetlerle ve hemşehrilerimizin hayatında bıraktığı izlerle hatırlanacaktır. Yenipazar’a verdiği emekler ve kazandırdığı yatırımlar için kendisinden Allah razı olsun. Şahsım ve Yenipazarlı hemşehrilerim adına merhum başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Eski Bakan Cengiz Altınkaya da hizmetleri için Savcı’ya teşekkür edip ailesine başsağlığı diledi.

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Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Savcı’nın cenazesi, Yenipazar Belediyesi’nden Çarşı Camii’ne götürüldü. Cenaze törenine Savcı ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yenipazarlı eski bakanlardan Cengiz Altınkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, eski belediye başkanları ve ilçe halkı katıldı. Yenipazar’ın merhum Belediye Başkanı Zafer Savcı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenipazar Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.