Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobil, park halindeki 10 motosiklete çarptı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuşadası Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 L 3969 plakalı otomobilin sürücüsü İrep C., iddiaya göre seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan ve kontrolden çıkan otomobil, hastane bahçesinde park halinde bulunan 10 motosiklete çarparak durabildi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan kazada sürücü yaralanırken, 10 motosiklette maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastanenin acil servisine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.