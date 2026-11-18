Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1. Uluslararası Salihli Çocuk Tiyatrosu Festivali’nde minik izleyicilerle bir araya geldi.

Manisa Salihli’de sahne alan tiyatro ekibi, miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Ulusal ve uluslararası tiyatro ekiplerinin katıldığı; müzik, dans, drama ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla dolu programda çocuklar, hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans ederek coşku dolu anlar yaşadı. Oyuncuların da miniklerin heyecanına ortak olduğu interaktif gösteri, minik sanatseverlerin hayal dünyasına dokunurken salonda kahkahalar hiç eksik olmadı. Efeler Belediyesi, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde sanatı çocuklarla buluşturmaya ve farklı şehirlerdeki sahnelerde minik kalplere dokunmaya devam edeceği bildirildi.