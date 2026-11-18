Aydın genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Çember150' operasyonunda, farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

Aydın'da 1214 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çember150 operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 02 yıl arası hapis cezasıyla aranan 15, 25 yıl arası hapis cezasıyla aranan 11 ve 510 yıl arası hapis cezasıyla aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin uyuşturucu suçlarından, 6’sının tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme, 4’ünün hırsızlık, 4’ünün nafaka hükümlerine uymama, 2’sinin tehdit ve 9’unun çeşitli suçlardan arandığı, 19 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik arandığı belirtildi.