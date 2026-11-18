Aydın’ın Söke ilçesinde Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, toplumsal farkındalık artırılması için erken doğan bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla farkındalık standı açıldı. Prematüre bebeklerin karşılaştığı zorluklara ve erken doğum konusunda farkındalığın önemine dikkat çekilen etkinliğe hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları destek verdi. Açılan standı Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Vesile Kıyıkcı Taşkoparan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ve hastanede görev yapan çocuk doktorları ziyaret etti. Etkinlik kapsamında çocuk servisinde görev yapan sorumlu hemşireler de hastanede dünyaya gelen prematüre ikiz bebekleri ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldi. Minik bebeklerin sağlık durumları ve ailelerinin mutluluğunun paylaşıldığı ziyarette, prematüre bebeklerin verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekildi.

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Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, erken doğan her bebeğin büyük bir yaşam mücadelesinin kahramanı olduğu vurgulanarak tüm prematüre bebeklere sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir gelecek temennisinde bulunuldu.