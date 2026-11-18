Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Söke'de 24 milyon 100 bin TL'lik altyapı yatırımı için çalışmalar başlatıldı. Novada Kavşağı ve Akçakonak Mahallesi'ndeki yatırımlarla kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, Aydın'ın tüm ilçelerinde sürdürülen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Kentin dört bir yanında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar kapsamında Söke ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlarda da çalışmalar devam ediyor.

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ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesi Novada Kavşağı bölgesinde 22 milyon Türk Lirası değerindeki yatırımda çalışmalara başlandı. Kanalizasyon hattı ile içme suyu hatlarının yapımını kapsayan yatırımda çalışmalar hızla tamamlanacak, bölgenin altyapısı daha da güçlendirilmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Novada Kavşağı'nda sürdürülen çalışmalarla eş zamanlı olarak Akçakonak Mahallesi'nde içme suyu hattı ile abone bağlantılarının yenileme işinde çalışmalara başlandı. 2 milyon 100 bin Türk Lirası değerindeki yatırımın başlamasından memnuniyet duyduklarını belirten Akçakonaklılar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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Aydın'ın tüm ilçelerinde hayata geçirilen yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı Aydınımıza kazandırıyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Yatırım ve projelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.