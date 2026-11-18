Aydın'ın Çine ilçesinde 15 ayrı suçtan 17 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Karakollar Mahallesi’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Basit Yaralama, Kadına Karşı Şiddet, Silahla Yağma, Hakaret, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kasten Yaralama ve İzinsiz Bıçak veya Diğer Aletleri Taşıma veya Bulundurma' dahil 15 ayrı suçtan toplam 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (27) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.