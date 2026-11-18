Kuşadası'nda iki yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamada, Davutlar ve Yavansu mahallelerinde 2 yeşil deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.
Ölü oldukları belirlenen kaplumbağalarda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaplumbağaların, deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takıldığı, su yüzeyine çıkamayarak boğulma sonucu öldüklerinin değerlendirildiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.