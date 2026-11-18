Ölü oldukları belirlenen kaplumbağalarda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı kaydedildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamada, Davutlar ve Yavansu mahallelerinde 2 yeşil deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

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