Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere yönelik yavru atma (atık) desteğinin kapsamının genişletildiğini ve 2026 yılı destek tutarlarının artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle büyükbaş hayvanlarda hayvan başına 20 bin TL, küçükbaş hayvanlarda ise 4 bin TL destek sağlanacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle birlikte yavru atma desteğinin kapsamının genişletildiği bildirildi. Önceki uygulamadan farklı olarak artık yalnızca aşıya bağlı yavru atma vakaları değil, tüm nedenlerle meydana gelen atıklar da destek kapsamına alındı. Destekten yararlanabilmek için gebe hayvanlarda meydana gelen yavru atma vakalarının gecikmeden İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca olayın resmî veteriner hekim tarafından görülmesi ve gerekli muamelenin yapılması şartı bulunuyor. 2026 yılı destek tutarlarının büyükbaş hayvanlarda hayvan başına 20 bin TL, küçükbaş hayvanlarda ise 4 bin TL olarak belirlendiği kaydedildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için yavru atma vakalarını zamanında bildirmeleri gerektiğini hatırlatarak, desteklemeye ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceklerini bildirdi.