Türk jimnastik tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, Aydın'ın Germencik ilçesinde minik sporcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilçeye gelen milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, söyleşi öncesinde Sahne Germencik'te genç sporcularla buluştu. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de eşlik ettiği buluşmada minik sporcular, Türk sporunun önemli isimlerinden biri olan Arıcan'ı yakından tanıma fırsatı buldu. Genç sporcuların gelişimine katkı sunması hedeflenen buluşmada, olimpiyat madalyalı sporcunun kariyer yolculuğu ve tecrübeleri gençler için ilham kaynağı oldu. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gençlerin başarılı sporcularla bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, Ferhat Arıcan'ın deneyimlerini dinlemelerinin ve kendisinden ilham almalarının kıymetli olduğunu ifade etti. Zencirci, nazik ziyareti ve iş birliği dolayısıyla milli sporcuya teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.