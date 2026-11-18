Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirliova ilçesinde 1 milyar 300 milyon liralık yatırımla yürütülen projede 38 bin 800 metre kanalizasyon ve 9 bin 900 metre yağmursuyu hattı yapılırken, çalışmalar tamamlandığında 54 bin vatandaşın altyapı hizmeti güçlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında hayata geçirilen dev yatırımlarla Aydın’ın altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen 1 milyar 300 milyon Türk Lirası yatırım bedelli altyapı projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kentin bugününe olduğu gibi geleceğine de kazandırılan projeyle bölgenin altyapısı baştan sona güçlendiriyor. Proje kapsamında ASKİ ekipleri, 6 farklı noktada eş zamanlı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Toplam 38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ile 9 bin 900 metre yağmursuyu hattının yapımının gerçekleştirildiği proje tamamlandığında 54 bin vatandaş daha da güçlendirilmiş altyapı hizmetlerinden faydalanacak.

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"Aydın’ın her noktasına yatırımlarımızı ulaştırıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde yatırımlarının devam edeceğini belirterek "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam ediyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. İncirliova Sandıklı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 300 milyon Türk Lirası değerindeki altyapı yatırımımızı sürdürüyoruz. Yatırım ve projelerimizle kentimizin altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.