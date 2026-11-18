Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Yenipazar’da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Dağıtıma yoğun ilgi gösteren Yenipazarlılar, yerli üretime sağlanan destek dolayısıyla Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Yenipazar ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın da eşlik ettiği; marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin vatandaşlara ulaştırdığı dağıtıma Yenipazarlılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.