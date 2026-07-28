AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den aday öğrencilere tercih çağrısı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, üniversite tercih dönemindeki aday öğrencileri Balıkesir Üniversitesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni tercih etmeye davet etti.



Canbey, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite tercihinin öğrencilerin yaşayacakları şehri ve geleceklerini de şekillendiren önemli bir karar olduğunu belirtti.



Balıkesir'in güvenli yaşamı ve öğrenci dostu yapısıyla öne çıktığını vurgulayan Canbey, Balıkesir Üniversitesi'nin köklü akademik birikimi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ise dinamik yapısıyla nitelikli eğitim imkanı sunduğunu kaydetti.



Gençlere çağrıda bulunan Canbey, şöyle devam etti:





"Tercih döneminde rotanızı geleceğe güvenle çevirmek istiyorsanız, Balıkesir Üniversitesi’ni ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ni mutlaka listenize alın. Güçlü eğitim altyapısı, güvenli şehir yaşamı ve sunduğu sosyal imkanlarla Balıkesir, üniversite hayatınızı en güzel şekilde yaşayabileceğiniz şehirlerden biridir."

