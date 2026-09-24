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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin açılış dersinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin açılış dersinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefi, şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlıklarını baş tacı etmek ve 86 milyon vatandaşımızın huzur, emniyet ve sarsılmaz bir dayanışma içinde yaşamasını temin etmek üzere kararlılıkla yürütülen köklü bir devlet projesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 17:45 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin açılış dersinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefi, şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlıklarını baş tacı etmek ve 86 milyon vatandaşımızın huzur, emniyet ve sarsılmaz bir dayanışma içinde yaşamasını temin etmek üzere kararlılıkla yürütülen köklü bir devlet projesidir." dedi.

        Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlenen hukuk fakültesinin açılış dersinde konuşan Uygur, hukukun bir milletin medeniyet tasavvurunun, insana, yaşama ve hakka verdiği değerin en somut tezahürü olduğunu söyledi.

        Uygur, Türkiye'nin yakın tarihinin hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu tesis etmeye çalışanların açtığı derin yaralarla dolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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        "Yıllar boyunca bu ülkede, milletin hür iradesine ipotek koymaya çalışan vesayet odakları, yargıyı ve hukuku kendi arka bahçeleri, kendi hizalama araçları olarak kullandılar. 1960'ta, 1971'de, 1980'de ve 28 Şubat karanlığında hukuku rafa kaldıran darbecilere, cuntacılara selam duran, cübbesinde olmayan o düğmeleri iliklemeye çalışan bir zihniyetle, vesayetçi bir mekanizmayla çarpışarak bugünlere geldik."

        Kendi halkını iç güvenlik tehdidi olarak gören, hukuku bir sopa olarak kullanan devlet anlayışının milletin tarihsel yürüyüşüne vurulmuş en ağır pranga olduğunu dile getiren Uygur, şöyle devam etti:

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        "İşte bizler, bu karanlık oligarşiyle amansız bir mücadele verdik. Demokrasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 27 Nisan e-muhtırasına karşı devletimizin gösterdiği o muazzam sivil irade ve dik duruş, aslında kurallı devlet idealimizin ve milletin egemenliğine sahip çıkma şuuruyla atılmış tarihi bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz."

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        Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yok etmeyi hedefleyen FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bu vesayetçi aklın en kanlı tezahürü olduğuna dikkati çeken Uygur, "Elebaşılarının direktifleriyle devleti ele geçirmeye çalışan bu silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimiz, canı pahasına her şeyden öte anayasal nizamı korumuştur. O gece, milletin iradesini ve hukukun onurunu çiğnetmeyen kahramanlar sayesinde vesayet mekanizmaları teker teker çökertilmiş, üstünlerin hukuku devri kalıcı olarak kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

        - "Bu stratejik hamle, her şeyden önce hukuki ve tarihi bir adımdır"

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        "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmede bulunan Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefi, günübirlik bir siyasi manevra, dönemsel bir retorik veya salt askeri ve güvenlikçi bir başarı tanımı değildir." dedi.

        Terör belasını Türkiye'nin gündeminden ebediyen çıkarmayı amaçladıklarına değinen Uygur, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye hedefi, şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlıklarını baş tacı etmek ve 86 milyon vatandaşımızın huzur, emniyet ve sarsılmaz bir dayanışma içinde yaşamasını temin etmek üzere kararlılıkla yürütülen köklü bir devlet projesidir. Milletimizin 1000 yıllık bir arada yaşama iradesini garanti altına alan bu stratejik hamle, her şeyden önce hukuki ve tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye idealine ulaşmak, sadece sınırlarımız içindeki ve dışındaki eşkıyayı temizlemekle sınırlı kalamaz. Asıl mesele toplumsal mutabakatı, kardeşlik hukukunu ve demokratik siyaset zeminini güçlendirmektir. Terörün sonlandırılması, 86 milyon vatandaşımızın adalet, eşitlik ve kardeşlik çatısı altında ortak istikbalimize güvenle bakmasını sağlayacaktır."

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        Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yasan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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