Ayvalık'ta "Küresel ve Çağdaş Kültür Sanat Açılımı" resim sergisi açılacak

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden ressam Devrim Erbil ve Renk Erbil'in eserlerinden oluşan sergi, 17 Ağustos'ta, Ayvalık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Orhan Peker Sanat Galerisi'nde, Ayvalık Belediyesi'nin "Küresel ve Çağdaş Kültür Sanat Açılımı" projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergide, Ayvalık'ın kendine özgü dokusu, renkleri ve manzaralarının farklı bir perspektiften sunulduğu eserler yer alacak.

"Bodrum'dan Ayvalık'a Seyr-i Sefer" adlı sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış töreninin ardından saat 19.30'da Tarihi Gümrük Meydanı'nda, "Renkler ve Notalarda Ayvalık" adlı söyleşi yapılacak.

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Söyleşide, Devrim Erbil ile Prof. Dr. Filiz Ali ve Prof. Dr. Kıymet Giray, Ayvalık'ın sanat, müzik ve kültür dünyasındaki yerini, farklı yönleriyle ele alacak.