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        Ayvalık'ta "Tamgalar: Yeryüzü Hafızası" sergisi açıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sanatçı Nuran Çağdaş'ın Türk kültür tarihinin sembolik mirasını çağdaş sanatla harmanladığı "Tamgalar: Yeryüzü Hafızası" adlı sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Ayvalık'ta "Tamgalar: Yeryüzü Hafızası" sergisi açıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sanatçı Nuran Çağdaş'ın Türk kültür tarihinin sembolik mirasını çağdaş sanatla harmanladığı "Tamgalar: Yeryüzü Hafızası" adlı sergisi ziyarete açıldı.

        Karagöz Sanat Evi'nde düzenlenen sergide sanatçı Çağdaş'ın, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş coğrafyada kaya resimleri, mühürler ve mezar taşları üzerinde görülen kadim işaretleri, yeniden çizdiği eserler yer aldı.


        Sergi, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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