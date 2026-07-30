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        Balıkesir Gömeç-Ayvalık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Balıkesir Gömeç-Ayvalık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

        Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Bu arada kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri tamamen yandı.

        Yangında 2'si itfaiye, biri orman personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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