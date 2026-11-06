Balıkesir Kariyer Fuarına STK'lardan tam destek En Büyük Kariyer Fuarına 19 üniversite katılıyor

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 2324 Aralık 2026 tarihlerinde BAÜN Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Balıkesir’de Kariyer Fuarına 13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Balıkesir İşkur İl Müdürlüğü koordinasyonunda Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 2324 Aralık 2026 tarihlerinde BAÜN Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Bölgesel fuarlar arasında en büyük niteliğiyle dikkat çeken fuarın hazırlıkları kapsamında Balıkesir Valiliği öncülüğünde; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı’na yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

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Balıkesir Ticaret Odasında gerçekleştirilen lansman toplantısındaki protokol imza töreninde ilk olarak Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, fuarın kapsamı, hedefleri ve hazırlık sürecine ilişkin bir sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından protokol imza töreninde atılan imzalar ile kurumlar arası iş birliği resmiyet kazandı. İş birliği protokolü; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Akın Ünal tarafından imzalandı. Vali İsmail Ustaoğlu ve protokolü imzalayan kurum yöneticileri fuarın Balıkesir, gençler ve sektör temsilcileri için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak

20262027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenecek Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarına 13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak. Fuar, üniversite öğrencilerini ve mezunlarını kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirecek. Gençlerin staj ve istihdam imkanlarını yakından tanımalarına imkân sağlayacak fuar kapsamında, kariyer gelişimini destekleyen etkinlikler de düzenlenecek.

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, BAGİAD Başkanı Mert Kurşun, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yanı sıra BAÜN Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suat Kara, Genel Sekreter Soner Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Kısadere, oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcilerinin yer aldığı tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.