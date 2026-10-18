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        Balıkesir'de 2 ayrı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 eğlence mekanında çıkan silahlı kavgalarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Balıkesir'de 2 ayrı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 eğlence mekanında çıkan silahlı kavgalarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle ve Altınkum mahallelerinde bulunan iki eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenlerle silahlı kavga çıktı.

        Yenimahalle'de meydana gelen olayda silahla vurularak yaralanan 2 kişi, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Metin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

        Aynı saatlerde Altınkum Mahallesi'ndeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ise 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheliyi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Kadırga Koyu'nda saklandıkları yerde suç aletleriyle birlikte yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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