Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanarak yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin bir akaryakıt istasyonu önünde durdurduğu araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 5 erkek, 10 kadın ve 14 çocuk yakalandı.

        Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda tabanca, 13 can yeleği, 15 iç lastik, 3 el pompası ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ele geçirildi.

        REKLAM

        Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı
        Balıkesir'de traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı
        Balıkesir'de işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazad...
        Balıkesir'de işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazad...
        Balıkesir'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Balıkesir'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Edremit'te büfede çıkıp iş yerlerine sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü
        Edremit'te büfede çıkıp iş yerlerine sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü
        Oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 13. yılında Balıkesir'deki kabri başında anı...
        Oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 13. yılında Balıkesir'deki kabri başında anı...
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de partisinin ön seçiminde konuştu...
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de partisinin ön seçiminde konuştu...