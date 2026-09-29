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        Balıkesir'de traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, traktör römorkunun devrildiği kazada, 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Balıkesir'de traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, traktör römorkunun devrildiği kazada, 23 kişi yaralandı.

        İvrindi ilçesine bağlı kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde seyreden 10 P 7417 plakalı traktörün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römorku devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, römorktaki 23 kişiden 5'inin orta, 18'inin hafif şekilde yaralandığını belirledi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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