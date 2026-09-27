Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

150 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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