Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        150 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!

        Benzer Haberler

        MHP Balıkesir Milletvekili Yüksel'den MHP Gömeç İlçe Başkanlığına ziyaret
        MHP Balıkesir Milletvekili Yüksel'den MHP Gömeç İlçe Başkanlığına ziyaret
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yeni Sındırgı Devlet Hastanesini inceledi
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yeni Sındırgı Devlet Hastanesini inceledi
        Balıkesir'de genç tarım-gıda girişimcilerine yönelik hızlandırıcı program b...
        Balıkesir'de genç tarım-gıda girişimcilerine yönelik hızlandırıcı program b...
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere açıldı
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere açıldı
        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakült...
        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakült...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakült...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakült...