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        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere açıldı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:07 Güncelleme:
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere açıldı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

        Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarın açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, il protokolü, sektör temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        Fuarda üreticilerin sektördeki yeni gelişmeler ve üretim yöntemleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacağını belirten Ustaoğlu, bu tür organizasyonların üreticilere yeni bir bakış açısı kazandırması açısından önemli olduğunu ifade etti.

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        Akın ise fuara katılan firma sayısının geçen yıla göre iki kat arttığını belirterek, bu yıl 350 markanın Balıkesir'de yer aldığını söyledi.

        Hayvancılık çadırının da geçen yıla göre üç kat büyütüldüğünü aktaran Akın, fuarın üretici ile sektör temsilcilerini bir araya getirmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

        Tarım sektörünün iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve artan maliyetler nedeniyle önemli bir dönüşümden geçtiğine dikkati çeken Akın, üretimde bilim ve teknolojinin daha fazla kullanılması gerektiğini dile getirdi.

        Akın, fuarda tohumculuk, seracılık, tarımsal mekanizasyon, traktör ve ekipmanlar, akıllı tarım uygulamaları ve çiftlik teknolojileri gibi alanlarda yeniliklerin sergileneceğini kaydetti.

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        Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de kentin 390 bin hektar tarım alanına sahip olduğunu, geniş ürün çeşitliliği bulunduğunu belirtti.

        Tarımda yapay zeka ve yeni teknolojilerin kullanımının giderek arttığına işaret eden Düzgün, üreticilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmesi için eğitim ve fuar çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

        Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Selçuk Savaş da katılımcılara hitap etti.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra stantları gezerek sergilenen tarım makineleri, ekipmanlar ve sektörel ürünler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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