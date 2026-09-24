Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde konuştu:

        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde konuştu:

        Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Erasmus'ta Avrupa Birliği'nin katkısı yüzde 60'tan bugün itibarıyla yüzde 9, yüzde 8'lere kadar düşmüş. Yani bugün itibarıyla diyebiliriz ki neredeyse paranın tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde konuştu:

        Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Erasmus'ta Avrupa Birliği'nin katkısı yüzde 60'tan bugün itibarıyla yüzde 9, yüzde 8'lere kadar düşmüş. Yani bugün itibarıyla diyebiliriz ki neredeyse paranın tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor" dedi.

        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen akademik yıl açılış töreni, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, açılış dersinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 22 yıllık geçmişe sahip olduğunu, Avrupa Komisyonunun hem Erasmus+ hem de Avrupa Dayanışma Programı'nı yürüttüğünü ve Dışişleri Bakanlığına bağlı ilgili bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Gençlerin Erasmus programını Ulusal Ajansın yürüttüğünü genellikle bilmediğini vurgulayan Astarcı, şöyle konuştu:

        "Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için, aday ülke olduğumuz için bütçenin tamamını önden biz Avrupa Komisyonuna ödüyoruz, yüzde 10 kadar kesinti yaparak 45 gün sonra paranın geri kalanını gönderiyor. Dolayısıyla biz esasında Türkiye'nin kendi bütçesini harcıyoruz. Tabii biz aday ülkelere gösterilen IPA fonlarından bir takviye de geliyor. 22 yıllık süre zarfında o takviyeler yüzde 60'tan, yani Avrupa Birliği'nin katkısı yüzde 60'tan bugün itibarıyla yüzde 9, yüzde 8'lere kadar düşmüş. Yani bugün itibarıyla diyebiliriz ki neredeyse paranın tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor."

        REKLAM

        Ulusal Ajans olarak her yıl yaklaşık 60 bin insana ulaştıklarını belirten Astarcı, bu kapsamda 20 bin üniversite öğrencisinin yurt dışında bir veya iki dönem eğitim aldığını, 10 bin meslek lisesi öğrencisinin 2-3 aylık staj için yurt dışına gittiğini, 10 bin öğretmenin kısa süreli eğitimlere katıldığını ve kalan 20 bin kişinin ise karma gruptan oluştuğunu ifade etti.

        İstisnasız herkesin eğitim ve gençlik alanında Ulusal Ajansa proje yazabileceğini, her yıl 10 binden fazla proje başvurusu alındığını ve bunlardan yaklaşık 2 bininin hibe almaya hak kazandığını dile getiren Astarcı, gençlere farklı kültürleri tanımaları, inançlarının ve köklerinin gereğini yerine getirmeleri ancak kim olduklarını asla unutmayarak güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine hem maddi hem de manevi anlamda iyi hazırlanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

        REKLAM

        Törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, "Balıkesir Üniversitesi, 1021 bilimsel araştırma projesi ile diğer üniversiteler arasında birinci oldu. Biz üniversite hastanemizin bütün sistemini değiştirerek yeni hocalar transfer ederek gelirimizi tam 12 kat artırdık. Türkiye'de bütün üniversitelerde bu iki katı artıştır, üç yıl içerisinde biz de 12 kat bir artış oldu. Burada bir taraftan kendi kaynaklarımızı ürettik bir taraftan oluşan güven dolayısıyla şehir ilk defa bina ölçeğinde destek sağlamaya başladı." dedi.

        Fakülte Dekanı İlban da programa katılanlara teşekkür ederek öğrencilere yeni akademik yılda başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakült...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakült...
        Balıkesir Ticaret Odası 4 yıllık çalışmalarını değerlendirdi
        Balıkesir Ticaret Odası 4 yıllık çalışmalarını değerlendirdi
        Trafik kazasında ölen hamile kadın ile 3 yaşındaki kızının cenazeleri defne...
        Trafik kazasında ölen hamile kadın ile 3 yaşındaki kızının cenazeleri defne...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de bir haftada 129 aranan kişi yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 129 aranan kişi yakalandı