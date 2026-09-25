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        Balıkesir'de genç tarım-gıda girişimcilerine yönelik hızlandırıcı program başlatıldı

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Tarım-Gıda Girişimciliğini Hızlandırma Programı" kapsamında Balıkesir'de başlangıç ve uygulama çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Balıkesir'de genç tarım-gıda girişimcilerine yönelik hızlandırıcı program başlatıldı

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Tarım-Gıda Girişimciliğini Hızlandırma Programı" kapsamında Balıkesir'de başlangıç ve uygulama çalıştayı gerçekleştirildi.

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda (GMKA) düzenlenen ve iki gün süren çalıştayda, kentin tarım ve gıda sisteminde öne çıkan değer zincirleri, potansiyel yatırım fırsatları ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik yol haritası ele alındı.

        Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonundaki programa, TKDK, KOSGEB, GMKA, ticaret ve sanayi odaları, finans kuruluşları, üretici örgütleri, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 50 temsilci katıldı.

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        Çalıştayda, FAO ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan bölge analizleri paylaşılarak, sorumlu tarımsal yatırım ilkeleri, faydalanıcı seçim kriterleri ve kurumlar arası koordinasyon başlıkları değerlendirildi.

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