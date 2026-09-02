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        Balıkesir'de 6 ilçede uyuşturucu operasyonları yapıldı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Balıkesir'de 6 ilçede uyuşturucu operasyonları yapıldı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Ağustos'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ayvalık, Bandırma, Edremit, Burhaniye, Karesi ve Susurluk ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Belirlenen adres ve araçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 714 sentetik uyuşturucu hap, 63 gram sentetik uyuşturucu, 62 gram esrar, 8 gram kokain, 18 kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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