Balıkesir'de 6 ilçede uyuşturucu operasyonları yapıldı

Belirlenen adres ve araçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 714 sentetik uyuşturucu hap, 63 gram sentetik uyuşturucu, 62 gram esrar, 8 gram kokain, 18 kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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